Казахстан и Иран подтвердили готовность поддерживать торговлю, экспортные кредиты и инвестиции

Казахстан и Иран намерены укреплять сотрудничество в области гарантий и страхования экспортных кредитов и инвестиций. Соответствующий меморандум был подписан между АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и Фондом гарантирования экспорта Ирана (ФГЭИ) в рамках Казахстанско-Иранского бизнес-форума «Инвестиционные возможности Казахстана», который прошел 19 июня в Тегеране (Иран).

Подписанный документ будет способствовать поддержке и поощрению торговли и инвестиций между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан для обеспечения возможности поставки товаров и услуг в рамках проекта в третьи страны, а также укрепить сотрудничество в области гарантий и страхования экспортных кредитов и инвестиций.

В частности, документ предполагает такие процедуры как оценка кредитоспособности покупателей и работодателей с целью выдачи встречной гарантии (как корпоративной, так и банковской гарантии), параллельное страхование, совместное страхование и перестрахование, предотвращение претензий и возмещение убытков.

Заместитель Председателя Правления АО «KazakhExport» Куаныш Мукажанов отметил, что Меморандум нацелен на расширение двусторонних отношений Казахстана и Ирана.

«Этим документом мы подтвердили готовность поддерживать торговлю, инвестиции и другие формы экономического сотрудничества между нашими странами в рамках своей деятельности. При этом каждая из сторон может предложить проект в своей стране и/или в третьей стране, где может осуществляться сотрудничество в соответствии с условиями Меморандума», - сказал К.Мукажанов.

В свою очередь Председатель и генеральный директор ФГЭИ Сейед Реза Алихани (Seyed Reza Alikhani) подчеркнул важность взаимодействия с Казахстаном в сфере поддержки экспорта.

Отметим, что в настоящее время формируется список экспортеров, желающих поставлять свою продукцию в Иран и закупать для проработки бартерных сделок. На данный момент имеется более 20 казахстанских компаний по которым будет проведена работа совместно с иранскими партнерами, посольством РК в Иране.

Напомним, в рамках визита Главы Государства К.К.Токаева в Исламскую Республику Иран, в Тегеране состоялся казахстанско-иранский Бизнес-форум. В мероприятии приняли участие руководители государственных органов и национальных компаний двух стран, представители деловых кругов.

Справка:

АО «ЭСК «KazakhExport» - дочерняя компания АО «НУХ «Байтерек» и подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Основная задача компании – поддержка отечественных несырьевых экспортёров через различные финансовые инструменты.