Казахстан и Катар договорились о расширении сотрудничества

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Создать дополнительные каналы поставок казахстанских товаров в Катар, укрепить сотрудничество между бизнесом двух стран и увеличить взаимный товарооборот – участники 6-го заседания казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня, прошедшего в Дохе, выразили стремление и готовность содействовать поставленным целям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Сопредседателем комиссии с казахстанской стороны выступил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, с катарской - министр торговли и индустрии шейх Мухаммед бен Хамад бен Касим Аль Тани. Как отметил в приветственной речи министр торговли и индустрии Катара, по данным Международного валютного фонда, Катар достиг самых высоких темпов развития в своем регионе и лидирует в мировом рейтинге по инвестиционной привлекательности.

«Наши отношения с Казахстаном развиваются в хорошем ключе, во время визита эмира Катара, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Астану, достигнут ряд договоренностей, что позволяет нам взаимодействовать в обозначенных направлениях. Приглашаю казахских инвесторов установить прочное партнерство с нашими бизнесменами. Уверен, что товарооборот между нашими странами достигнет новых высот», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Хамад бен Касим Аль Тани.

В свою очередь, Серик Жумангарин подчеркнул, что тесные связи двух государств придают положительный импульс развитию двусторонних отношений. Об этом свидетельствуют регулярные визиты на высоком уровне.

«Мы придаем особое значение углублению разнопланового сотрудничества с государством Катар - надежным и важным партнером Казахстана на международной арене. В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы государства подтвердили приверженность к открытому политическому диалогу и дальнейшему укреплению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Реализуется ряд меморандумов о сотрудничестве, налажено прямое авиасообщение Алматы – Доха с интенсивностью 7 рейсов в неделю. Проведены переговоры и достигнута договоренность по увеличению числа рейсов до 28», — отметил вице-премьер Казахстана.

Серик Жумангарин предложил активизировать взаимодействие между сторонами и в других отраслях.

«Казахстанские производители мяса и другой пищевой продукции выражают заинтересованность в экспорте товаров на рынок Катара. В этой связи полагаю целесообразным ускорить процедуры по согласованию Халал-сертификатов между нашими странами. Кроме того, мы готовы поставлять премиальный сегмент продовольственных товаров, таких как: икра, рыба, мед и другие. Также между нашими странами существует значительный потенциал сотрудничества в энергетической сфере. Казахстан ставит серьезные задачи по увеличению ресурсной базы товарного газа и производству продукции с высокой добавленной стоимостью путем развития газопереработки и газохимии, а также строительства заводов по производству сжиженного природного газа», — заявил Жумангарин.

По итогам 6-го заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол, в котором выразили намерения по интенсификации связей между казахстанским и катарским бизнесом для взаимных инвестиций. Определен круг приоритетных направлений для сотрудничества в сельском хозяйстве, торговле, использовании природных ресурсов и энергетики, транспорте, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, IT и коммуникациях, а также в социально-трудовой сфере. В частности, Казахстан выразил заинтересованность в подписании соглашения между правительствами двух стран по регулированию занятости своих граждан в Катаре. Документ позволит упростить вопросы трудовой миграции, а также наладить обмен списками кадровых агентств и специальностей, доступных казахстанской стороне и востребованных на рынке труда в Катаре.

#переговоры #сотрудничество #делегация #Жумангарин #экспорт #Катар

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