Казахстан и Китай увеличивают объемы перевозок автотранспортом

В том числе транзитом в третьи страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, целью cоглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
«Данное Соглашение позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых автотранспортом между двумя странами, а также регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в (из) третьи страны», - говорится в заключении.
Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что новое cоглашение предусматривает нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию процесса перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий двух стран.
«Тем самым, казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов, а также международных морских портов Китая. Вместе с тем, в соответствии с соглашением перевозки грузов будут осуществляться на разрешительной основе, что позволит регулировать паритетное участие перевозчиков сторон на автоперевозках», - сказал Карабаев.