Казахстан и Китай увеличивают объемы перевозок автотранспортом

В том числе транзитом в третьи страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, целью cоглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

«Данное Соглашение позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых автотранспортом между двумя странами, а также регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в (из) третьи страны», - говорится в заключении.

Министр транспорта Марат Карабаев отметил, что новое cоглашение предусматривает нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию процесса перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий двух стран.