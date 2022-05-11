Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме

Подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Соглашение позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на период, не превышающий 30 календарных дней.

При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы.

Как известно, в октябре 2021 года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран.