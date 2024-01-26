Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере

Состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с председателем правления ОАО «Ориёнбонк» Хасаном Асадуллозодой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере организации межбанковских расчетов при проведении торгово-экономических операций, изучения опыта Казахстана в области цифровизации банковских операций и др.

Сторонами достигнута договоренность по финансированию совместных проектов в сельскохозяйственной сфере, а также других перспективных проектов.

ОАО «Ориёнбонк» - является одним из лидеров банковского сектора Таджикистана по размеру активов и капитала. Имеет 32 филиала, 242 центра банковского обслуживания, в которых работает более 1200 сотрудников.