Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Дипломатические отношения между двумя республиками были установлены 7 января 1993 года.

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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев провёл встречу с послом Таджикистана Хайрулло Ибодзода, в ходе которой состоялся обмен поздравительными посланиями от имени глав государств по случаю празднования юбилейной даты 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном (7 января 1993 г.), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи было отмечено, что за этот период между двумя странами были выстроены образцовые отношения, налажен интенсивный политический диалог, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, укрепляются культурно-гуманитарные связи.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении и расширении казахстанско-таджикского стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества, основанного на многовековых узах дружбы и взаимного уважения.