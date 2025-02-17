Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти

В Астане состоялась встреча министра энергетики Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями «КазМунайГаз» и MOL Group.

Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения «Рожковское», в котором участвуют обе компании. Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

«Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии. Уверен, что совместные усилия будут способствовать устойчивому развитию энергетических систем наших стран и укреплению энергетической безопасности», - заявил Алмасадам Саткалиев.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.