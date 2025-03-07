Казахстан на пути к гендерному равенству

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей. За последние годы в стране принят ряд мер, обеспечивающих реализацию этой политики на практике.

Так, по инициативе Главы государства женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в Парламенте и маслихатах увеличилась. Сегодня в высшем законодательном органе работают 28 женщин, что составляет 18,9% от общего числа депутатов, в мас­лихатах доля женщин – 22,7% (774 из 3 415).

В центральных государственных органах три министерства возглавляют женщины – здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и информации. Кроме того, восемь женщин работают на посту вице-министров и три – руководителей аппарата. Также в 14 государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, шесть женщин занимают руководящие позиции. Общее количество женщин-судей по республике составляет 1 248 человек – 53%.

В целом, по опубликованным Министерством культуры и информации данным, по сос­тоянию на 1 января 2025 года доля женщин на государственной службе дос­тигла 55,8%. Общая доля женщин, занимающих руководящие должности, – 39,1%.

Большое внимание в стране уделяется развитию женского предпринимательства. Владельцами 48% субъектов малого и среднего бизнеса в стране являются женщины.

Реализуется ряд программ по поддержке женского бизнеса. За весь период деятельности Фонд развития предпринимательства «Даму» поддержал более 105 тыс. проектов женского предпринимательства на сумму 4,1 млрд тенге.

Действуют программы по улучшению жилищных условий женщин. Например, ипотечная программа «Ұмай» за три года помогла 3 660 казахстанским женщинам приобрести жилье. Также теперь на жилье от государства смогут претендовать женщины, потерявшие кормильца. Вдовы будут добавлены в отдельную самостоятельную категорию очередников.

Одним из самых значимых событий прошлого года стало принятие закона, который ужесточил уголовную ответственность за семейно-бытовое насилие. По поручению Президента в МВД в структуре Комитета административной полиции создано управление по борьбе с семейно-бытовым насилием и защите женщин от насилия.

Одной из новелл закона является создание единой сети центров поддержки семьи, координируемой МКИ РК: с июня 2024 года их количество увеличилось с 33 до 104. Для раннего выявления семей в тяжелой жизненной ситуации сформированы мобильные рабочие группы из числа специалистов профильных ведомств.

С момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году страна взяла уверенный курс на формирование устойчивой гендерной политики, успешно комбинируя национальные и международные приоритеты.

В этих целях в Казахстане действует Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Ее эксперты активно привлекаются к законотворческому процессу, при их участии разработано свыше 50 правовых актов. Экспертные группы Нацкомиссии ведут мониторинг ситуации в регионах.

Второй год в партнерстве с организацией TechnoWomen и международным технопарком Аstana Hub реализуется проект IT-Aiel, направленный на повышение цифровых компетенций безработных женщин и декретниц. Пос­ле обучения доходы первых выпускниц выросли на 45%. Всего обучением цифровым наукам, кибербезопасности и электронной коммерции охвачены в этом году 18 тыс. девушек и женщин.

В постоянном фокусе внимания Нацкомиссии вопросы охраны репродуктивного здоровья, развития женского предпринимательства и поддержки сельских женщин.

В 2025 году по поручению Главы государства Национальная комиссия сосредоточит свои усилия на продвижении идеи ответственного родительства, а также на укреплении института брака и семьи, культивировании нравственных ценностей.

Большая работа ведется по исполнению международных обязательств. Актуализирован Национальный план мероприя­тий по реализации Резолюции 1325 Совета Безопас­ности ООН «Женщины. Мир. Безопасность». Он, в частности, предусматривает подготовку воен­ных советниц по гендерным вопросам, продвижение женщин в системах Минобороны, МВД, МЧС, Генпрокуратуры на руководящие должности.

Таким образом, Казахстан продолжает курс на укрепление гендерного равенства и ликвидацию дискриминации в отношении женщин.