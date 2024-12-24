Казахстан начал экспортировать мясо в Армению

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По информации ведомства, для предприятия - это первый опыт сотрудничества с зарубежными предпринимателями.

«Мы также провели переговоры по поводу экспорта свинины в Грузию. На днях в эту страну тоже будет отправлены первые 20 тонн мяса. Это можно назвать большим событием для Казахстана, так как данный рынок нам только открывается. Армения и Грузия выразили готовность закупать у нас до 400 тонн мяса ежемесячно. К слову, наше предприятие каждый месяц продает 700-800 тонн свинины внутри страны. То есть, если мы будем в долгосрочной перспективе сотрудничать с этими двумя направлениями, 50% продукции будет уходить за рубеж», – отмечают в компании.

В целом, EMC Agro рассматривает сотрудничество с Китаем, самым крупным потребителем свинины в мире. Летом этого года представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс EMC Agro. Осмотрев производство, ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн свинины в год.



В этой связи компания проводит работу, чтобы попасть в реестр поставщиков сельскохозяйственной продукции Главного Таможенного Управления КНР.

В министерстве добавили, что EMC agro – лидер мясоперерабатывающих предприятий в Казахстане. Компания ориентирована на производство и поставку высококачественной, экологически чистой продукции для конечного потребителя и полного охвата спроса на мясном рынке страны. Производственные мощности мясокомбината позволяют вырабатывать 20 тысяч тонн мяса в год и 30 тонн в сутки готовой продукции.