Казахстан направил гуманитарный груз в Афганистан

Общество
107

Всего в состав гуманитарного груза включены 34 наименования общим весом 18 тонн

Фото: МЧС

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева и постановлением Правительства, в Афганистан направлена гуманитарная помощь для поддержки населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения, сообщает Kazpravda.kz

Из государственного матрезерва выделены необходимые лекарства, медицинские инструменты, постельные принадлежности, палатки и другие средства первоочередной необходимости. Также Министерство здравоохранения направило медработников  для оказания квалифицированной помощи пострадавшим.

Всего в состав гуманитарного груза включены 34 наименования общим весом 18 тонн. Самолет Минобороны уже сегодня доставит груз.

Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития KazAID.

Республика Казахстан продолжает оказывать поддержку дружественному Афганистану, руководствуясь принципами гуманизма и взаимопомощи.

#Афганистан #МЧС #самолет

