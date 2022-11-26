"Казахстан никогда бы не пошел на убыточную сделку" – глава холдинга "Байтерек" о покупке бывшей "дочки" Сбербанка

Сумму сделки он не стал озвучивать.

Фото: pravo.ru

Глава холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев в кулуарах Дворца независимости в Астане прокомментировал вопрос о стоимости сделки по покупке бывшей дочки «Сбербанка», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сумму сделки он не стал озвучивать.

«Есть коммерческие взаимоотношения, по транзакциям, слиянию и поглощению в любой стране, в рамках которых обе стороны имеют права не разглашать информацию. У нас есть соглашение о конфиденциальности. Это сделка не убыточная для нашей страны, Казахстан на убыточную сделку никогда бы не пошел», - сказал Шарлапаев.

При этом он отметил, что до конца года планируется завершить работу по снятию банка со списка СДН.

Глава холдинга также прокомментировал вопрос о том, будут ли выделены средства из бюджета на капитализацию банка.

«Есть капитализация двух порядков. Если капитализируем и спасаем — это одно. Если этот банк нужно развивать, чтобы он обслуживал 1,5 млн казахстанцев и 45 тыс. юридических лиц, большая часть из которых это МСБ, для развития бизнеса мы, возможно, привлечем инвестора, возможно докапитализируем на паритетных началах с иностранным инвесторам», - ответил спикер.