Казахстан обыграл Непал на чемпионате Центральной Азии по волейболу

В следующем матче сборная РК сыграет против Узбекистана

Фото: НОК РК

Мужская команда Казахстана по волейболу стартовала с победы на Открытом чемпионате Центральной Азии в Исламабаде (Пакистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В первом матче волейболисты РК оказались сильнее Непала. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9).

Завтра, 23 июля, Казахстан сыграет против Узбекистана.

Также соперниками сборной РК по ходу турнира будут Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш, добавили в НОК.