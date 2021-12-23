Казахстан отказался от смертной казни

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни, передает Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в целях отмены смертной казни в соответствии со Вторым Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленным на отмену смертной казни, ратифицированным Республикой Казахстан 2 января 2021 года.
Основной задачей документа является гармонизация национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами, которые предусматривают отмену смертной казни.
Поправками предусматривается внесение изменений и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также в законы «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» и «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».
В Уголовном кодексе статья 47 «Смертная казнь» как исключительная мера наказания исключается полностью.
Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего законопроекта исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо.
Поправками исключаются санкции, которые в действующей редакции Особенной части Уголовного кодекса содержат наказание в виде смертной казни.
В Уголовно-процессуальном кодексе сохраняются процессуальные гарантии лицам, приговоренным к смертной казни, на возможность рассмотрения дела в кассационной инстанции.
В связи с полной отменой смертной казни в Уголовно-исполнительном кодексе и в Законе «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» исключается понятие исполнение наказания в виде смертной казни.
Вместе с тем в Законе «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни» предусматривается исключение ранее сделанной оговорки Республикой Казахстан о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера.
«Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь», - говорится в заключении.
Напомним, Президент Казахстана 16 ноября 2021 года на заседании Национального совета общественного доверия заявил
, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена полностью, без каких-либо оговорок.