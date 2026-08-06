От поэтических вечеров до форумов: как отметят День Абая в Астане

Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках столицы и будут направлены на популяризацию литературного, музыкального и духовного наследия Абая, а также приобщение подрастающего поколения к национальным ценностям

Фото: акимат Астаны

10 августа в Казахстане отмечается День великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. К этой дате в Астане подготовили масштабную культурно-просветительскую программу, которая объединит литературно-музыкальные вечера, форумы, книжные выставки, театральные постановки, творческие конкурсы, интеллектуальные игры и другие мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Так, сегодня в школе-гимназии №87 имени Абая Кунанбайулы состоялся литературно-музыкальный вечер «Жүрегімнің түбіне терең бойла…». В ходе мероприятия руководитель научно-просветительского центра «Абайтану», член Союза писателей Казахстана Алмахан Мухаметкаликызы рассказал о духовном значении наследия Абая и поделился интересными фактами о его творчестве. В литературной программе педагоги и учащиеся школы исполнили песни Абая, прочитали его стихи и «Слова назидания».

В это же время в Детской школе искусств №1 имени Таттимбета работала творческая площадка «Көңілім әнді ұғады». В рамках мероприятия талантливым учащимся школы искусств рассказали о культурном и творческом наследии Абая Кунанбайулы, раскрыли смысл его музыкальных произведений и их значение для национальной культуры.

Еще одним мероприятием стал городской турнир по тогызкумалаку «Кубок Арқа Alan», прошедший в Центре развития национальных видов спорта «Арқа Alan». Также в в массовой библиотеке №6 читатели приняли участие в часе поэзии «Таинственные строки Абая».

7 августа в «Руханият» по адресу: проспект Р. Кошкарбаева, 50, для слушателей курсов проведут круглый стол «Абай әлемі», посвященный популяризации слов назидания и заветов поэта. В этот же день в «Руханият» по адресу: улица Ш. Косшыгулулы, 8/1, состоится занятие по анализу стихотворений Абая на тему «Ұрпаққа өнеге».

В 11:00 в массовой библиотеке №10 пройдет вечер выразительного чтения «Абай – ұлттың рухани темірқазығы». Также в 12:00 в массовой библиотеке №3 откроется книжная выставка «Ұлы Абайдың әдеби мұрасы». В это же время в детской библиотеке №3 состоится час поэзии «Жүрегімнің түбіне терең бойла».

С 7 по 9 августа на столичном Арбате пройдет караоке на казахском языке «Әнді сүйсең, менше сүй»: 7 августа начало в 20:00, 8 и 9 августа – в 19:00. В рамках мероприятия прозвучат песни Абая.

8 августа в 12:00 в детской библиотеке №6 пройдет мероприятие по выразительному чтению стихов «Абай әлеміне саяхат».

В этот же день в 18:00 в парке «Жетысу» состоится интеллектуально-информационная акция, приуроченная ко Дню Абая. В рамках мероприятия участники смогут проверить свои знания и эрудицию, принять участие в увлекательной викторине, а также продемонстрировать знание казахских пословиц и поговорок.

10 августа в 09:00 пройдет церемония возложения цветов к памятнику Абаю.

В этот же день в 10:30 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится Республиканский форум молодых писателей «Сөз өнері. Жасампаз жас қалам». В мероприятии примут участие представители старшего поколения писателей, литературные критики, ученые-литературоведы, а также молодые поэты и писатели из Астаны, Алматы, Улытауской и Карагандинской областей.

Также в 11:00 в детской библиотеке №5 пройдет вечер чтений «Қара сөзден ой түйген дана Абай». В 17:00 в амфитеатре перед зданием городского акимата состоится литературно-музыкальный вечер «Желсіз түнде жарық ай». В рамках мероприятия для жителей и гостей столицы организуют открытый микрофон и турниры по национальным играм. Вечер продолжится литературно-музыкальной программой, в ходе которой прозвучат стихи и песни великого мыслителя в традиционном и современном исполнении.

14 августа в «Руханият» пройдет открытый урок на тему «Природа в лирике Абая». Занятие будет направлено на развитие словарного запаса слушателей курсов на основе стихотворений Абая «Лето», «Осень», «Зима» и «Весна».

Также 18 августа по адресу: улица Бейбитшилик, 9, состоится открытый урок «Литературное наследие и духовный мир Абая Кунанбайулы».

До конца 2026 года жители и гости столицы смогут увидеть театральные постановки, посвященные жизни и творчеству Абая. В инклюзивном театре «Қанаттылар» будут показывать драму-спектакль «Abai-La», в Музыкальном театре юного зрителя – музыкальную драму «Абай-Тогжан», а в Театре драмы и комедии имени А. Мамбетова – спектакли «Жас Абай» и «45».