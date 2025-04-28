Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда

Человек труда
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Венера Баталова
корреспондент

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, цель которого — привлечение внимания к вопросам прав работников, повышения их социальной защиты и обеспечения безопасных условий труда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году тема Всемирного дня охраны труда — «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочих местах». Во всех регионах мира проходят мероприятия, направленные на обсуждение внедрения современных технологий в сферу охраны труда и создание здоровой производственной среды.

В Казахстане ведется последовательная работа по снижению производственного травматизма. За последние пять лет количество пострадавших на производстве сократилось на 6,3%; число погибших уменьшилось на 2,9%.

Однако ежегодно на предприятиях Казахстана регистрируется более 1 400 несчастных случаев, около 200 из них — со смертельным исходом. Особенно высокий уровень травматизма зафиксирован в горно-металлургическом секторе (15,3%) и строительной отрасли (12%).

Компенсации и меры поддержки

Более 470 тысяч работников заняты во вредных и опасных условиях. В 2024 году 679 тысяч сотрудников получили компенсации, на которые работодателями выделено 297,4 млрд тенге — на 16,6% больше, чем в 2023 году.

С начала года внедрена специальная социальная выплата для работников во вредных условиях: её получают уже более 14 тысяч человек, прекративших трудовую деятельность после 55 лет при наличии 7 лет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Казахстан реализует Концепцию безопасного труда до 2030 года, предусматривающую: развитие цифровых решений (карта предприятий, карта трудовых рисков); внедрение независимой оценки знаний по охране труда; усиление общественного контроля и повышение роли страхования.

С начала 2024 года проведена аттестация более 7700 объектов, возбуждено 215 уголовных дел по 1042 случаям несчастных случаев; 3262 предприятия внедрили стандарты по безопасности; 605 компаний присоединились к инициативе Vision Zero.

С 28 по 30 мая пройдут Конференция и Выставка по охране труда и промышленной безопасности, приуроченные к Всемирному дню охраны труда. Это отраслевое мероприятие объединит экспертов, представителей госорганов, бизнеса и международных организаций.

#безопасность #праздник #труд

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