Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Единственным кандидатом на проведение турнира стала Швейцария, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Конгресс Международной федерации хоккея, проходящий в Тампере, ознакомился с презентацией Швейцарии в качестве кандидата. В случае одобрения заявки матчи турнира пройдут в Цюрихе и Фрибурге.

Швейцария должна была стать организатором мирового первенства 2020 года, но тот турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат мира 2023 года, право проведения которого забрали у России, с большой долей вероятности состоится в Финляндии и Латвии.

В 2024 году турнир примут чешские Прага и Острава, а в 2025 году организаторами станут Швеция и Дания.