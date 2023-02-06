Соревнования пройдут в городах Астана и Алматы под названием «Qazaqstan barysy Grand Slam».

Фото пресс-службы Федерации дзюдо Казахстана

Федерация дзюдо Казахстана подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение мирового турнира Grand Slam в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Как сообщается, в рамках Grand Slam, который проходит в Париже, состоялась официальная встреча Казахстанской и Международной федерации дзюдо. На встрече присутствовали президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

Согласно соответствующему соглашению сторон, Казахстан получил право на проведение Grand Slam сроком на 4 года (2023-2026 гг.). Соревнования пройдут в городах Астана и Алматы под названием «Qazaqstan barysy Grand Slam». Также, после окончания соревнований, каждый год регулярно будет проводиться международный тренировочный лагерь по дзюдо.

Grand Slam (Большой шлем) - серия мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour по международному календарю соревнований. По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1 000, за 2 место – 700, за 3 место – 500.

На турнире «Qazaqstan barysy Grand Slam» дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.