131 спортсмен представит Казахстан на Азиатских параиграх

Спорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

485 комплектов медалей по 14 видам спорта будут разыграны с участием казахстанских спортсменов на IV Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТС РК

Фото: пресс-служба МТС РК

С 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу пройдут IV Азиатские параигры. В соревнованиях, проводимых раз в 4 года, будут разыгрываться 564 комплекта медалей по 22 видам спорта.
 
Сообщается, что Казахстан будет представлять 131 спортсмен. Они будут бороться за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

Атлеты из Казахстана примут участие в соревнованиях по пара легкой атлетике, парапауэрлифтингу, пара пулевой стрельбе, паратаеквондо, пара настольному теннису, параплаванию, парадзюдо, параканоэ, пара академической гребле, парастрельбе из лука, паравелоспорту, волейболу сидя, бочче и шахматам.
 
При этом впервые от Казахстана на Азиатских параиграх выступят спортсмены по паратаеквондо, паравелоспорту, параканоэ, парагребле и бочче.

Знаменосцами страны на открытии и закрытии игр будут серебряный призер чемпионата Азии по волейболу сидя Жангали Суйеуов и чемпион международных соревнований по пара настольному теннису Алтынай Ержанкызы.
 
«Для нас очень важны качественная подготовка и достижение высоких результатов нашими атлетами. До сегодняшнего дня в рамках подготовки к Азиатским параиграм национальные сборные провели более 40 учебно-тренировочных сборов по 14 видам спорта.
Также спортсмены обеспечены всеми необходимыми медицинскими препаратами по их восстановлению во время учебно-тренировочных сборов», – отметил вице-министр туризма и спорта Сарсен Куранбек на пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций.
 
Напомним, единовременное поощрение спортсменов и тренеров будет в том же размере, что и призерам Азиатских игр. Так, спортсмен, ставший чемпионом Азиатских параигр, получит денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали к соревнованиям, – 5 тысяч долларов. Серебряный призер континентального первенства получит премию в размере 5 тысяч долларов, а его тренер – 3 тысячи долларов. Также предусмотрены денежные поощрения в 3 тысячи долларов для спортсмена сборной, завоевавшего бронзовую медаль, и премия в 2 тысячи долларов для его тренера.
 
Церемония открытия Азиатских параигр состоится 22 октября на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу.

#Спорт #медали #Ханчжоу #МТС #Азиатские параигры

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