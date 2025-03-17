Казахстан ратифицировал два соглашения с Катаром

Глава государства подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Основной целью закона является оказание договаривающимися государствами взаимной правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

Задачей закона является ратификация Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам, совершенное в Дохе 14 февраля 2024 года.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области уголовного судопроизводства, что позволит более эффективно расследовать преступления, совершенные на территории одной из сторон.

В Соглашении регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам. Подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в предоставлении правовой помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных во время исполнения запроса.

Соглашение предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых.

Также обозначены условия временной передачи арестованных или отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи; вручения документов или повесток; обыска и выемки; содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи в соответствии с целями Соглашения, не противоречащие национальному законодательству.

Ожидаемым результатом ратификации Соглашения будет оказание эффективной правовой помощи при расследовании уголовных дел, а также создание условий для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя государствами в борьбе с преступностью.

Также главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче».

Целью закона является обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений договаривающихся государств в борьбе с преступностью.

В Соглашении регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время.

Соглашение устанавливает обязательные основания, когда в выдаче разыскиваемого лица должно быть отказано в любом случае. Выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с исполнением Соглашения, порядок урегулирования разногласий и другие нормы, связанные с исполнением Соглашения.

Ратификация Соглашения повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Кроме того, при ратификации Соглашения его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат.

Тексты законов публикуются в печати.