Международное сотрудничество , Политика , Китай
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
14 сентября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.
Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.
По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.