Казахстан с официальным визитом посетил президент Объединенного мира борьбы

Фото: Минтуризма и спорта РК

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прибыл в Казахстан с официальным визитом. В международном аэропорту Астаны высокого гостя встретил заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев.

В рамках визита Ненад Лалович посетит столичный легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, а также ознакомится с ходом строительства Национального спортивного университета в Астане. Кроме того, запланирована его встреча с главой Национального олимпийского комитета Казахстана.

Приезд Ненада Лаловича в Казахстан — важное событие для отечественного борцовского спорта. В последние годы казахстанские борцы добились значительных успехов на международной арене, завоевав призовые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх.