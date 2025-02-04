Казахстан сделал заявление об обязательствах в рамках ОПЕК+

Республика примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год

Фото: пресс-служба МЭ РК

В свете прошедшего накануне 58-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год.