Казахстан сократит расходы на 2021 год на 1,6 трлн тенге
Казахстан сократит расходы на 2021 год на 1,6 трлн тенге. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства, передает Kazpravda.kz.
"Обеспечение стабильности бюджета должно начинаться с сокращения неэффективных расходов. Начата работа по оптимизации расходов бюджета на 2021 год. Для этого планируется сократить 1,6 трлн тенге. Это неплохая цифра", – цитирует слова Главы государства пресс-служба Президента РК в Twitter.
Ранее Глава государства рассказал о том, сколько потерял бюджет Казахстана из-за пандемии.