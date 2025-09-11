Казахстанские лучники вошли в десятку лучших на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Наши спортсмены показали высокий результат в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

Роксана Юнусова и Андрей Тютюн дошли до четвертьфинального раунда, где уступили Нидерландам со счётом 153-155.

В итоге казахстанская команда финишировала на шестом месте.

Добавим, что в активе сборной пока одна медаль. Бронзовую награду завоевала женская команда по стрельбе из блочного лука.