Казахстан становится новым центром медицинского туризма – Альназарова

Насихат Оркушпаева
На площадке впервые проводимой международной научно-практической конференции и выставки «Развитие медицинского туризма в Республике Казахстан: перспективы и возможности» министр здравохранения Акмарал Альназарова сообщила, что последние пять лет поток туристов возрос более чем в пять раз. Вместе с этим показателем увеличилось и число медицинских туристов. 

Фото: Игорь Бургандинов

На базе музея Первого президента порядка 500 участников встречи, в том числе представители 30-ти консульств и медицинские байеры, обсуждают актуальные вопросы медтуризма. Цель двухдневной конференции – вобрать передовой опыт иностранных коллег по заданной теме, рассказать об имеющемся потенциале нашей страны, сообщает Kazpravda.kz 

– Всего несколько лет назад мы говорили о потенциале медицинского туризма в Казахстане. Сегодня можно с уверенностью сказать: потенциал стал реальностью. За пять лет поток туристов вырос более чем в пять раз, а вместе с ним и поток медицинских туристов. Казахстан становится новым центром медицинского туризма на карте мира, – сказала Акмарал Альназарова, добавив, что особенно стремительно растет интерес со стороны Китая (рост в 24 раза), Индии (в 40 раз) и Турции (в 3 раза). 

Казахстан, как отметила министр, уверенно укрепляет свой имидж как страны высокого качества медицинских услуг по доступной цене. По озвученной информации, сегодня в нашей стране обеспечена доступность по 80 видам высокотехнологичной медицинской помощи. Более того, Казахстан стал региональным лидером по внедрению передовых технологий лечения: протонная и гамма-терапия; робот-ассистированные операции; нейромодуляция; инновационные методы трансплантации. И это все лишь некоторая часть успеха. Ежегодно в Казахстане проводится около 250-260 операций по пересадке почек, печени и сердца. Девять казахстанских клиник уже имеют международную аккредитацию JCI, а национальная система аккредитации полностью соответствует международным стандартам.

В рамках конференции участники подписали меморандумы о международном сотрудничестве в области медтуризма. В перерыве между панельными сессиями гости встречи знакомятся с экспонатами выставки достижений туризма, медицины и фармацевтики. 
Организаторами двухдневной конференции выступают представители Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой МЗ РК при поддержке Ассоциации InnPharma. Завтра, 14 октября, состоится встреча по теме «Здравоохранение Казахстана: лекарственные средства и инновационные технологии».

