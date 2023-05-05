Казахстан – Таджикистан: к новому уровню сотрудничества

Казахстанскую столицу 3–4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетил с государственным визитом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В эти дни главы двух государств обсуждали перспективы развития двустороннего сотрудничества как на официальных переговорах, так и в неформальной обстановке. Достигнутые по итогам визита договоренности и подписанные документы, по оценке двух лидеров, призваны вывести отношения Казахстана и Таджикистана на новый уровень.

Визит исторической важности

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона в Акорде состоялись во второй день визита, 4 мая. Им, как положено, предшест­вовала официальная церемония встречи в резиденции Президента РК.

Главы двух государств представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государст­венные гимны Казахстана и Таджикистана. Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.

Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана. Он отметил, что наши братские государства испокон веков крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями.

– Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5%, составив 1,4 миллиарда долларов. В текущих условиях это хороший результат, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК также добавил, что на стадии реализации находится ряд экономических проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и в других областях. А итоги нынешнего визита внесут вклад в дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики, поскольку будет подписан солидный пакет новых соглашений.

В Астану Эмомали Рахмон прибыл 3 мая, так что еще накануне официальных переговоров в Акорде лидеры Казахстана и Таджикистана имели возможность в неформальной и, по оценке Касым-Жомарта Токаева, очень доверительной обстановке обменяться мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

– Самое главное – есть возмож­ности увеличить объем торговли до двух миллиардов долларов, а может, и больше. Мы с удовлетворе­нием отмечаем успех двустороннего бизнес-форума, который на днях состоялся. Бизнесменами были подписаны контракты на сумму 1,8 миллиарда долларов. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов, – подчеркнул Глава нашего государства.

Как заявил Касым-Жомарт То­каев, нынешний визит Президента Таджикистана станет знаковым в истории двусторонних казахско-таджикских отношений, поскольку имеет большое значение с точки зрения вывода на новый уровень дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.

Эмомали Рахмон в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное гостеприимство.

– Таджикистан и Казахстан – стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению, – подчеркнул таджикский лидер.

Он подтвердил, что Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Отметил, что между государствами поддерживается активный диалог и по другим направлениям – будь то социально-экономические перс­пективы или международные и региональные вопросы.

– Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами, – также сказал Эмомали Рахмон. – Желаю Вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана. Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями, – подчерк­нул Президент Таджикистана.

Приоритеты и перспективы

После состоялись переговоры в расширенном составе, на которых главы государств продолжили обсуждать вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, развитие кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и цифровизации. Уделили внимание, разумеется, и взаимодействию в образовательной, культурно-гуманитарной сферах.

– В Казахстане с особой теплотой относятся к таджикскому народу и уделяют особое внимание укреплению нашего сотрудничества в духе дружбы, братства и взаимной поддержки. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК вновь отметил историческую значимость этого визита, поскольку он выводит на новый уровень сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном.

– Я думаю, что впереди у нас большая работа, поскольку союз­нические взаимоотношения предполагают новые стратегические проекты. Мы только что говорили о необходимости подготовки двух-трех якорных стратегических проектов. Поручили правительствам заняться реализацией этих целей. Полагаю, что в самое ближайшее время мы достигнем новых высот, что касается двухстороннего сотрудничества, – уверен Президент Казахстана.

Глава нашего государства подчеркнул, что между двумя странами налажен доверительный политический диалог на всех уровнях. Государства взаимодействуют в рамках ряда международных структур, обеспечивают стабильное развитие и безопасность Центральной Азии. Договорно-правовая база сотрудничества уже насчитывает более 100 документов в различных сферах, а по итогам нынешнего визита она пополнится новыми важными соглашениями. Укреп­ляется и развивается торгово-экономическое сотрудничество.

– Весомый вклад в продвижение двусторонней повестки вносит деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также Рабочей группы по увеличению товарооборота. Их работу эффективно дополняет казахско-таджикский Деловой совет. Проводится активная работа по реализации «дорожной карты» по увеличению товарооборота на 2023–2024 годы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Развитие культурно-гуманитарных связей Президент РК назвал очень важным направлением сотрудничества. Он сообщил, что намечается открытие памятника прославленному ученому средневековья, философу и целителю Абу Али ибн Сине.

– Все эти достижения с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран и служат ярким примером наших тесных отношений. Мы договорились о проведении Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Причем эти дни культуры будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства. Я полагаю, это очень важное мероприятие, – сказал Глава государства, добавив, что со стороны Правительства Казахстана будут созданы все условия для его успешного проведения.

Эмомали Рахмон вновь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану, отметил плодотворность переговоров в узком формате и важность реализации совместных проектов.

– Мы придаем приоритетное значение взаимовыгодному сотрудничеству с Казахстаном. Настроены и далее последовательно развивать все аспекты таджикско-казахстанских отношений на основе принципов стратегического партнерства. Сегодня мы примем исторический документ – Декларацию о союзническом взаимодействии, которая значительно укрепит фундамент наших двусторонних связи. Отрадно отметить, что за три десятилетия дипломатических отношений мы добились заметных успехов во всех сферах сотрудничества. Поддержанию этого процесса, безусловно, способствует регулярный политический диалог на высшем уровне, – сказал Эмомали Рахмон.

Он также подчеркнул, что важнейшим компонентом в двусторонних отношениях остается торгово-экономическое взаимодействие. Президент Таджикистана напомнил, что во время официального визита Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан в 2021 году была достигнута договоренность довести объем ежегодного товарооборота до 2 млрд долларов, и выразил удовлетворенность тем, что указанная задача планомерно реализуются.

– В преддверии визита в Астану мы провели серию мероприятий экономического характера. Уверен, что результаты заседания Межправительственной комиссии, Делового совета и таджикско-казахского бизнес-форума всемерно будут содействовать поступательному продвижению наших торгово-экономических связей, – подчеркнул таджикский лидер.

Символ многовековой дружбы

Ознаменовались официальные переговоры в Акорде и знаковым торжественным моментом: Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».

В ходе церемонии Глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги общенационального лидера таджикского народа, дальновидная политика которого способствовала динамичному развитию Таджикистана и обеспечила благополучие его соотечественников.

Президент подчеркнул вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.

– Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран, – сказал Глава государства.

Президент Таджикистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение награды, отметив, что принимает ее как символ многовековой дружбы таджикского и казахского народов.

– Воспринимаю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений дружбы и сотрудничества. Уверен, мы и далее будем совместно прилагать неустанные усилия для всестороннего углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана во благо наших народов, – заявил Президент Таджикистана.

Декларация и не только

Как неоднократно обращали внимание главы государств в ходе переговоров, нынешний визит внес серьезный вклад в расширение договорно-правовой базы взаимодействия между Казахстаном и Таджикистаном.

Главный документ, который завизировали лично Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, – это Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, которая имеет стратегическое значение для дальнейшего укрепления, вывода на качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами, комплексной реализации всего имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества в целях дальнейшего экономического процветания двух государств и укрепления региональной стабильности.

В Декларации, в частности, подчеркнута готовность сторон всесторонне развивать сотрудничество в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях. Отмечено намерение укреплять межпарламентское сотрудничество.

Отмечена в документе важность поступательного наращивания и совершенствования всего комплекса двустороннего торгово-экономического взаимодействия, принятия мер по увеличению взаимного товарооборота, дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия. Высказано намерение развивать тесную кооперацию между предприятиями нефтегазового и химического комплексов, машиностроения, горнорудной, пищевой и легкой промышленности, транспорта и связи. Отдельно отмечена необходимость развития сотрудничества между регионами двух стран.

Озвучено намерение содействовать двустороннему укреплению связей и обмену опытом в сфере агропромышленного комплекса, а также наращивать взаимодействие в сфере транспортной взаимосвязанности, в частности, в деле надлежащего обеспечения на своих территориях благоприятных логистических условий и осуществления транзитных перевозок.

Также обозначена готовность налаживать и развивать комплексное сотрудничество в сфере мирного освоения космического пространства, развивать взаимодействие в области цифровизации секторов экономики, в сфере цифровой экономики и торговли, информационных технологий, IT-безопасности и искусственного интеллекта.

Достижению поставленных целей и задач будет способствовать активизация деятельности двусторонней МПК по экономическому сотрудничеству.

Отдельный фокус – на водную тему, необходимость обеспечения рационального использования водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона. Особо отмечена важная роль Международного фонда спасения Арала для углубления взаимодействия стран региона по реализации совместных инициатив и программ, направленных на преодоление экологического кризиса и улучшение социально-экономического положения в бассейне Аральского моря.

Указано в Декларации намерение Казахстана и Таджикистана тесно сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая взаимные интересы и инициативы по региональному взаимодействию в целях обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Стороны подтвердили заинтересованность в совершенствовании формата консультативных встреч глав государств ЦА в целях полного задействования их потенциала. А также заявили о том, что продолжат тесное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, структур и форумов.

Достойное внимание уделено вопросам безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам в этой сфере.

Раскрыта тема развития культурно-гуманитарного сотрудничества. В том числе подчеркивается намерение укреплять общее культурное пространство, развивать прямые контакты и обмен опытом между представителями интеллигенции и деятелями культуры, СМИ, творческими и спортивными коллективами, различными институтами гражданского общества. При этом особый фокус сделан на поддержку молодежи: президенты в Декларации заявили, что будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий такой направленности, включая духовно-нравственное воспитание молодого поколения, защиту прав и реализацию их талантов и стремлений в интересах общества.

«В целях реализации поставленных высоких целей президенты поручили своим правительствам в ближайшее время разработать и согласовать проект Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан», – отмечается в декларации.

Подписан был и ряд документов между ведомствами и учреждениями двух стран в различных сферах.

В их числе: Протокол между Министерством финансов РК и Таможенной службой при Правительстве РТ об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Казахстаном и Таджикистаном; Дорожная карта между Министерством культуры и спорта РК и Комитетом по развитию туризма при Правительстве РТ о сотрудничестве в сфере туризма; Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства РТ на 2023–2025 годы; Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством промышленности и новых технологий РТ в сфере промышленности и инноваций на 2023–2024 годы.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Агентством по экспорту при Правительстве РТ.

Также Программу сотрудничества на 2023–2025 годы приняли министерства иностранных дел Казахстана и Таджикистана.

Кроме того, был подписан Меморандум об установлении побратимских связей между городами Туркестаном и городом Худжандом.

Плюс Меморандум о сотрудничестве заключили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Центр стратегических исследований при Президенте РТ.

Плодотворные переговоры

После церемонии подписания документов Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.

Президент Казахстана выразил благодарность лидеру Таджикистана за то, что он принял приглашение и посетил Астану. Он подчеркнул, что казахстанская сторона придает этому государственному визиту особое значение, и символично, что он проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

– За эти годы казахско-таджикское сотрудничество достигло значительного прогресса, неуклонно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием. Подтверждением тому служит подписанная сегодня Декларация о союзническом взаимодействии. Документ в полной мере отвечает коренным интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили особый характер и большие перспективы сотрудничества между странами.

Приоритетное внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Президенты договорились предпринять необходимые дополнительные шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли – до 2 млрд долларов и выше.

– Казахстанские производители готовы уже сейчас увеличить свой экспорт в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму свыше 140 миллионов долларов. К примеру, наша страна может нарастить поставки в Таджикистан широкой линейки товаров – от продовольствия до железнодорожных комплектующих и подвижных составов. Перспективные контракты могут быть заключены по линии компании KazakhExport, услуги которой широко востребованы в странах СНГ. Уверен, таджикский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта своей продукции в Казахстан. Кроме того, особое внимание было уделено реализации «дорожной карты» по увеличению товарооборота на 2023–2024 годы. Правительствам поручено тщательно проработать все эти направления, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Договорились президенты и по поводу наращивания сотрудничества в области промышленной кооперации, энергетики и машиностроения. Как отметил Глава нашего государства, состоявшиеся накануне Казахско-таджикский бизнес-форум и заседание Делового совета подтвердили заинтересованность предпринимателей в налаживании взаимовыгодных контактов в этих сферах.

Серьезный задел для увеличения объемов взаимной торговли есть в агропромышленном секторе. По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос на 40%, превысив 500 млн долларов.

– Казахстан является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Таджикистан. При этом у нас есть резервы для увеличения экспорта растительных масел, макарон, молочных продуктов, кондитерских изделий. В свою очередь Казахстан заинтересован на системной основе импортировать из Таджикистана плодоовощную продукцию. Мы условились рассмотреть перспективы создания совместных предприятий по производству, переработке и хранению сельхозпродукции. Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договоренностей подписана «дорожная карта» по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года. На фоне глобальной нестабильности указанные меры внесут важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших государств, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, лидеры двух стран отметили необходимость создания более благоприятных условий для расширения деловых контактов и экономической кооперации. В этой связи, отметил Президент РК, особое значение приобретает начало двустороннего взаимодействия в формате межрегиональных форумов.

– Широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в IT-секторе и финансовой сфере. Наша страна имеет серьезный опыт в цифровизации государственных услуг и развитии IT-технологий. В этой связи Казахстан в духе дружбы и взаимной поддержки готов поделиться с Таджикистаном некоторыми наработанными цифровыми решениями и информационными системами. В настоящее время казахстанский банковский сектор проявляет интерес к финансовому рынку Таджикистана, ведутся переговоры на эту тему. Приглашаем таджикских партнеров к реализации совместных проектов по указанным направлениям, – сказал Глава нашего государства.

Отметил Касым-Жомарт Токаев также важность развития культурно-гуманитарных связей, обозначил взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. В частности, есть планы по открытию филиалов вузов Казахстана и Таджикистана на паритетной основе. Эти меры призваны способствовать сближению молодежи двух стран и укреплению дружественных отношений между странами.

Обменялись лидеры мнениями и по актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики.

– Мы едины в мнении, что устойчивое развитие нашего региона является целью, которая отвечает коренным интересам всех братских народов региона. В этом ключе мы договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить свое участие в предстоящем в Душанбе саммите лидеров стран региона. В позитивном ключе рассмотрена жизненно важная для всего региона водная тема. Еще раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений. Особая роль в этом вопросе отводится Международному фонду спасения Арала, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он подчеркнул, что визит Президента Таджикистана придаст мощный импульс развитию всестороннего взаимодействия между странами, а достигнутые договоренности имеют исключительное значение с точки зрения укрепления казахско-таджикских отношений.

В свою очередь Эмомали Рахмон поблагодарил лидера Казахстана за теплый прием, высказал удовлетворение итогами своего визита. Он отметил, что переговоры прошли в традиционно конструктивной и доверительной атмосфере.

– В этом контексте особо хотел бы подчеркнуть принятое сегодня решение о придании нашему стратегическому партнерству характера союзнического взаимодействия. Уверен, что новое качество наших отношений станет фактором дальнейшего поступательного развития межгосударственных связей по всем направлениям. Знаменательно, что данное историческое решение принято в юбилейный для таджикско-казахстанских дипломатических отношений год, – заявил Эмомали Рахмон.

Вновь сделав акцент на особой важности для двусторонних отношений экономического сотрудничества, Президент РТ обратил внимание на ряд направлений для совместной работы: различные области промышленности, гидроэнергетика, АПК, сферы легкой и пищевой промышленности, транспорта и туризма, горнодобывающая и металлургическая отрасли, машиностроение и фармацевтика, цифровизация, финансовые рынки. Также Эмомали Рахмон пригласил казахстанскую сторону к освоению перспективных нефтегазоносных месторождений в Таджикистане.

– Рассчитываем на активное участие казахстанской стороны в работе консультативной встречи глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала, которые состоятся в Душанбе в сентябре текущего года, – сказал Эмомали Рахмон.

В завершение он подчеркнул, что таджикская сторона высоко оценивает достигнутый уровень тесного взаимодействия между нашими странами и настроена на его всемерное развитие по всем направлениям сотрудничества во благо наших народов. А также пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Таджикистан в любое удобное время.