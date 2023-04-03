Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ сократит добычу нефти

Сокращение добычи планируется до конца 2023 года.

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С мая Казахстан вместе с другими странами-участницами ОПЕК+ добровольно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Сокращение добычи планируется до конца 2023 года.

"Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года", - добавили в Минэнерго.