Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ сократит добычу нефти
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Сокращение добычи планируется до конца 2023 года.
С мая Казахстан вместе с другими странами-участницами ОПЕК+ добровольно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.
Сокращение добычи планируется до конца 2023 года.
"Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года", - добавили в Минэнерго.