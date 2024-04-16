Казахстан внес изменения в правила закупок недропользователей

Это позволит увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей, передает Kazpravda.kz
Министерством энергетики внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.
«Данные изменения включают введение обязательного реестра отечественных товаропроизводителей, учитываемый недропользователями при закупе товаров; при наличии в реестре единственного отечественного товаропроизводителя приобретение товара осуществляется у него способом из одного источника», - сообщили в Минэнерго.
Между тем при наличии в реестре двух и более отечественных товаропроизводителей приобретение товара проводится только среди них.
«Данные изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей», - отметили в ведомстве.