Казахстан впервые будет представлен в брейкинге на летней Олимпиаде

Брейкинг (городской танцевальный стиль) впервые включен в программу Летних Олимпийский игр в Париже.

«От нас впервые в истории этот вид спорта будет представлен на Олимпийских играх. На прошлой неделе Амир Закиров, выступая на соревнованиях в Будапеште, в финале боролся со спортсменом из Франции, завоевав второе место. Он получил путевку на Олимпийские игры», - сказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на пресс-конференции на площадке СЦК.