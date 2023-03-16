Казахстан выкупит часть доли России в Евразийском банке развития

Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

В соответствии с соглашением доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится на 4,3 % (с 32,99 % до 37,29 %).

Фото: Facebook / Евразийский банк развития

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития, часть доли Российской Федерации, подлежащая продаже Республике Казахстан, составляет 65 151 акцию Евразийского банка развития номинальной стоимостью 65 151,0 тыс. долларов США.

Реализация соглашения потребует выделения средств из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в общей сумме 29 969 460 тыс. тенге (что эквивалентно 65 151,0 тыс. долларов США), в том числе по годам: на 2024 год – 7 492 365 тыс. тенге; на 2025 год – 7 492 365 тыс. тенге; на 2026 год – 7 492 365 тыс. тенге; на 2027 год – 7 492 365 тыс. тенге.

«Республиканской бюджетной комиссией указанные расходы поддержаны в полном объеме», - подчеркивается в заключении.

В соответствии с соглашением доля Республики Казахстан в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится на 4,3 % (с 32,99 % до 37,29 %).

Отмечается, что снижение доли Российской Федерации в целом с 65,97 % до 44,78 %, с увеличением долей Республики Казахстан и других стран-акционеров, позволит сделать акционерную структуру ЕАБР симметричной и нивелировать риски его проектной деятельности. Республике Казахстан будет обеспечен доступ к фондированию, возобновлены своп линии, закрытые для ЕАБР со стороны инвестиционных банков, сохранены рейтинги и текущие ставки кредитования.

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