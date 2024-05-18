Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции

Астана, в свою очередь, изучает перспективы выхода на отечественный рынок вьетнамской компании для строительства завода по производству электрооборудования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли

В Астане прошло 11-ое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Казахстаном и Вьетнамом под председательством министров торговли двух стран Арманом Шаккалиевым и Нгуен Хонг Зиеном.

Прошлый год был завершен с ростом товарооборота между Казахстаном и Вьетнамом на 85,4%.

«Особый вклад в развитие двусторонних отношений придала встреча глав государств в августе прошлого года, где были определены экономические приоритеты и конкретные задачи, в том числе по увеличению двустороннего товарооборота в ближайшие годы до $1,5 млрд», - отметил Шаккалиев.

Министр торговли и интеграции Казахстана отметил потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам по 35 товарным позициям на сумму свыше $96,9 млн. Это товары в таких отраслях как: металлургия, нефтехимия, пищевая промышленность, химическая промышленность и машиностроение. В данном контексте весьма актуально создание казахстанско-вьетнамского делового совета, данный вопрос в настоящее время обсуждается между внешнеторговой торговой палатой Казахстана и торгово-промышленной палатой Вьетнама.

Казахстан заинтересован в поставках на вьетнамский рынок зерна, пшеничной муки, макаронных и кондитерских изделий, мяса и мясных изделий, молока, круп и других видов высококачественной сельскохозяйственной продукции.

«У нас есть большой потенциал в организации доставки мясной продукции. Но сначала необходимо разработать соответствующие стандарты и процедуры, а также пройти процесс сертификации, гарантирующий соответствие продукции требованиям безопасности и качества», - сказал Шаккалиев.

Для решения данного вопроса стороны договорились в ближайшее время предоставить информацию о ветеринарно-санитарных требованиях к экспорту продукции животноводства, молока и молочных продуктов, кормов для домашних животных, желатина для вьетнамской стороны, а также мяса и мясопродуктов, прошедших термическую обработку, продуктов птицеводства (мясо птицы и яйца), рыбы и меда для казахстанской стороны.

Вместе с тем Казахстан выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с вьетнамской компанией LiOA, которая изучает перспективы выхода на казахстанский рынок для строительства завода в РК по производству электрооборудования, содержащего грубую медь. Также с компанией «Sovico Group», имеющей большой опыт в авиационной отрасли, и с компанией «VinFast», которая рассматривает возможность строительства передового завода по производству электротранспорта (элетромобили, электробусы) в крупных городах РК. Одним из успешных кейсов является деятельность вьетнамской компании Mareven Food, которая за 6 лет, начиная с 2017 года, создала свыше 600 рабочих мест в Казахстане.

В завершение заседания стороны договорились обменяться списками потенциальных экспортных товаров, рассмотреть вопрос о создании казахстанско-вьетнамского делового совета в Казахстане и вьетнамско-казахстанского делового совета во Вьетнаме, а также-содействовать открытию торгового представительства Вьетнама в Казахстане.

По итогам встречи был подписан протокол по итогам 11-го заседания казахстанско-вьетнамской совместной межправительственной комиссии.

12-е заседание комиссии пройдет в Социалистической Республике Вьетнам.