Казахстан запретил вывоз бензина и дизтоплива

Указы и распоряжения,Энергетика,Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Принят совместный приказ МЭ, КНБ, МВД и МФ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории РК», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В документе говорится о введении запрета на вывоз бензина и дизтоплива с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС:

- автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением вывоза в бензобаках, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению Правительства РК на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года;

- железнодорожным транспортом нефтепродуктов за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.

Приказ введен в действие с 29 января 2025 года. 

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