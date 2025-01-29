Казахстан запретил вывоз бензина и дизтоплива

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В документе говорится о введении запрета на вывоз бензина и дизтоплива с территории РК, в том числе в государства-члены ЕАЭС:

- автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением вывоза в бензобаках, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению Правительства РК на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года;

- железнодорожным транспортом нефтепродуктов за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.

Приказ введен в действие с 29 января 2025 года.