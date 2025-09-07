Казахстан завоевал «бронзу» чемпионата мира по стрельбе из лука

Спорт
67

Отечественная сборная завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова в поединке за «бронзу» победили сборную Великобритании со счётом 232:228.

Отметим, что до этого у наших лучников была лишь одна медаль ЧМ, которую в 1993 году завоевала Яна Туниянц в стрельбе из классического лука.

#медаль #ЧМ #бронза #стрельба из лука

