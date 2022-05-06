Казахстан завоевал бронзу в командных соревнованиях по дзюдо

В Кашиас-де-сул (Бразилия), 5 мая, казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали в командных турнирах по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Бронзовые награды в командном турнире по дзюдо среди мужчин выиграли Альдибек Нурмухаммед и Шаяхмет Канапиянов в весе 73 кг, Асхат Адамбаев и Айдос Тугелбаев в весе 90 кг, Ермек Жанибекович и Сабыржан Хапизов в весе +90 кг.

В командном турнире по дзюдо среди женщин честь страны защищали Фериде Кара оглы и Дина Иржанова в весе 57 кг, Эвелина Егембердиева и Ляззат Бахтиярова в весе 70 кг, Асель Максутова и Анна Краморова в весе +70 кг. Команда девушек нашей страны завоевала бронзовую медаль, обыграв команду Турции.

Напомним, что 24-е Сурдлимпийские игры проходят в городе Кашиас-де-сул в Бразилии. В играх принимают участие более 4000 спортсменов из 100 стран мира.