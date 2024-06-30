Казахстан завоюет на Олимпиаде в Париже два «золота» – прогноз

Спорт
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ТОП-5 в командном зачете летних Игр назвали аналитики, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Компания Gracenote за месяц до Олимпиады представила свой финальный медальный прогноз.

Аналитики предсказывают Казахстану две золотые, две серебряные, шесть бронзовых наград и 26-е место в общем зачете.

Узбекистану, в свою очередь сулят 3 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых медалей.

ТОП-5 стран выглядит так:

США — 37-34-52.

Китай — 36-29-22.

Франция — 29-17-10.

Нидерланды — 17-8-9.

Великобритания — 14-25-23.

Напомним, на данный момент у Казахстана имеется 83 лицензии по 25 видам спорта (72 атлета).

#олимпиада #прогноз #медальный зачет

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