Казахстанец признан «Зарубежным игроком года» по версии Tennis Europe
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В этом сезоне Ансар Ниеткалиев завоевал три титула в одиночном разряде
14-летний казахстанский теннисист Ансар Ниеткалиев получил награду «Зарубежный игрок года» (не из стран ЕС) от Европейской теннисной ассоциации, сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанец в 2024 году показывал стабильно высокие результаты, что позволило ему завершить год на 41-м месте рейтинга TE.
В этом сезоне Ансар завоевал три титула в одиночном разряде: Soul Cup Istanbul в Турции (вторая категория), Ankara Cup Ankara в Турции (третья категория), Ergan Cup Erzincan, Турция (третья категория) и два в парном: Soul Cup Istanbul.
Также он стал финалистом двух турниров ТЕ в одиночке, добавили в НОК.