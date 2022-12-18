Казахстанец Сергей Морозов выиграл третий бой в UFC

Фото: Sports.kz

Казахстанский боец Сергей Морозов успешно выступил на турнире по смешанным единоборствам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир UFC Fight Night 216 прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Морозов открыл файткард турнира поединком против американца Джорни Ньюсона. Этот бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой бойца из Казахстана единогласным решением судей.

Таким образом, Сергей Морозов одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА, а Джорни Ньюсон потерпел четвертое поражение.

Что касается выступлений бойцов в UFC, то для Морозова эта победа стала третьей в промоушне (при двух поражениях), а Ньюсон проиграл уже третий поединок (пока у него всего одна победа, а еще один бой был признан несостоявшимся).