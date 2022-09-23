Казахстанец стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе

Казахстанец Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в в Вуллонгонге (Австралия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в групповой гонке (169.8 километра).

Вторым на финише был Матиас Вачек (Чехия). Сорен Вереншельд из Норвегии замкнул тройку лучших.

"Я очень старался и понимал, что подъемы мне не совсем подходят. Я же не горняк. Но я знал, что если преодолеть подъемы, то на финише будут шансы на победу. Если пытаться несколько раз, то на последнем подъеме всегда будет шанс. Я очень счастлив. Рад за команду и себя", – прокомментировал свою победу Федоров UCI.