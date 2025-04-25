Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева заняла третье место на чемпионате Азии в Бангкоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка представляла страну в весовой категории до 48 килограммов.

В схватке за третье место Тынбаевой противостояла Чен Хао Линь (Тайбэй). Казахстанка уверенно провела встречу и одержала победу, став третьей на ЧА.

В НОК отметили, что сегодня за «бронзу» также поборются Шерзод Довлатов и Нурадиль Альжан (оба в категории до 60 килограммов) и Ержан Еренкаипов (до 66 килограммов).