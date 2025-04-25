Казахстанка завоевала «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Галия Тынбаева представляла страну в весовой категории до 48 килограммов

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева заняла третье место на чемпионате Азии в Бангкоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК  

Спортсменка представляла страну в весовой категории до 48 килограммов. 

В схватке за третье место Тынбаевой противостояла Чен Хао Линь (Тайбэй). Казахстанка уверенно провела встречу и одержала победу, став третьей на ЧА.

В НОК отметили, что сегодня за «бронзу» также поборются Шерзод Довлатов и Нурадиль Альжан (оба в категории до 60 килограммов) и Ержан Еренкаипов (до 66 килограммов). 

#чемпионат Азии #дзюдо #Таиланд #НОК

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