Кристина Овчинникова успешно преодолела квалификацию в соревнованиях по прыжкам в высоту

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова пробилась в финал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка успешно преодолела квалификацию в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Также в этом виде программы выступала Елизавета Матвеева. Однако отборочный раунд ей не покорился.

Финал состоится завтра, 26 июля.