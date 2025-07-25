Казахстанская легкоатлетка вышла в финал Универсиады в Германии
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Кристина Овчинникова успешно преодолела квалификацию в соревнованиях по прыжкам в высоту
Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова пробилась в финал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка успешно преодолела квалификацию в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Также в этом виде программы выступала Елизавета Матвеева. Однако отборочный раунд ей не покорился.
Финал состоится завтра, 26 июля.