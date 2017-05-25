Экономика
Казахстанская молодежь не стремится стать шахтерами и металлургами – Радостовец
Инга Селезнева
Во Дворце Независимости начали работу 8-й горно-металлургический Конгресс и выставка "Astana Mining & Metallurgy – AMM-2017" с участием делегаций казахстанских и иностранных компаний , сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На конгрессе были обсуждены вопросы внедрения инновационных продуктов и технологий в рамках мирового тренда – "Индустрия 4.0" (внедрение киберфизических систем в производство).

На пленарном заседании "Стратегические драйверы роста для горно-металлургического комплекса" с докладом выступил первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин.

"Горный металлургический комплекс имеет важное стратегическое значение для экономического роста. Впервые за последние годы в данной отрасли наблюдаются положительные тенденции, вызванные подъемом роста мировых цен на базовые металлы, оживлением рынков и снижением затрат для большинства ведущих добывающих компаний", – отметил он.

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По словам вице-премьера, в Казахстане уже существуют положительные примеры применения "Индустрии 4.0", позволяющие с помощью относительно недорогих технологий снизить себестоимость производства до двух раз, быть конкурентоспособными и увеличить объемы выпускаемой продукции.

Также на пленарном заседании председатель совета директоров ТОО "Kazzinc Holdinngs" Никола Попович поделился опытом и рассказал об эффективности работы комплекса программного обеспечения, которое помогает хранить и обрабатывать данные предприятия (PI Systems).

"За счет использования PI Systems у нас на предприятии огромное количество датчиков, которые собирают данные с технологических агрегатов и отправляют их на серверы для управления процессом регулировки параметров. Сейчас у нас есть около 940 миллиардов данных, и такое количество очень сложно обработать старыми технологиями. При этом участие человека минимальное", – подчеркнул Попович.

В связи с этим на пресс-конференции журналистов интересовало, будет ли сокращение персонала из-за внедрения инновационных технологий в рамках "Индустрия 4.0", на что спикеры ответили, что альтернативы современным технологиям нет, и с учетом внедрения компьютерных технологий будет увеличиваться производительность труда, при этом сокращение рабочего персонала не планируется.

В свою очередь исполнительный директор ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Николай Радостовец обратил внимание на то, что молодежь не стремится освоить профессию шахтера либо металлурга, и причина этому – низкий заработок.

"Нужно привлекать инвесторов, дать новый толчок для геологоразведки, чтобы десятки компаний пришли, и за счет своих средств начали изыскивать новые ресурсы. Тогда появятся новые предприятия, новые рабочие места, зарплаты. Молодежь должна увидеть, что надо идти и осваивать новые технологии ГМК, учиться трем "D" на компьютерах, которые стоят в компаниях. Необходимо, чтобы родители ориентировали молодежь на то, что это перспективно и почетно", – поделился своим видением решения проблемы Николай Радостовец.

Он рассказал о том, что ассоциация проводила опросы, по результатам которых стала ясна причина нежелания молодых людей быть шахтерами или металлургами – она заключается в том, что это тяжелый труд, привязка к определенному месту жительства в непопулярных городах, таких как Рудный.

Как было отмечено, сейчас в структуре горно-металлургического комплекса работают не менее 500 тысяч работников, но при этом продолжает существовать нехватка кадров.

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