Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Кызылординская школьница Садык Роза разработала новую математическую таблицу, улучшающую методику преподавания этого предмета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Разработка ученицы получила официальное название «Роза – таблица единиц измерения».

Открытие Розы, ученицы школы-лицея №5 имени И.В. Панфилова Кызылорды, было признано лучшим на республиканском этапе конкурса научно-исследовательских проектов «Зерде» и вызвало восхищение у ученых. В итоге подросток стала обладательницей гран-при.

«Главным нововведением является применение методической таблицы работы с математическими единицами измерения при решении задач. Эта новая таблица, которая совершенствует методику преподавания математики, сегодня используется в учебном процессе в организациях образования», – сказал руководитель талантливой кызылординки Габиден Тулебайулы.

Стоит отметить, что кызылординская школьница стала лучшей среди почти 600 участников образовательного соревнования. Ее труд теперь включен в учение о математике как еще одна новая формула.

По требованию Национального института интеллектуальной собственности Розе и ее руководителю Габидену Тулебайулы выдано цифровое свидетельство.