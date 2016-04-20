Казахстанская земля не будет продана иностранцам – МНЭ РК

Вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о том, куда именно пойдут вырученные от продажи и аренды казахстанской земли сельхозназначения деньги, передает Kazpravda.kz.
"Все полученные от реализации земли сельскохозяйственного назначения средства пойдут в Национальный фонд РК – независимо от регионов", – заявил вице-министр.
Признав, что факт продажи в Казахстане с 1 июля 2016 года сельскохозяйственных участков вызывает "большую озабоченность граждан", Ускенбаев привел выдержку из 24-й статьи Земельного кодекса РК.
"Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного землепользования на условиях аренды сроком до двадцати пяти лет.
То есть ни одного миллиметра, ни одного грамма казахстанской земли сельхозназначения иностранец купить не сможет! С момента принятия действующего Земельного кодекса – 2003 года – у нас не было ни одного подобного прецедента. Не будет такого и впредь", – сказал спикер.
Далее вице-министр отвечал на наиболее волнующие казахстанцев вопросы, касающиеся продажи/аренды земли сельхозназначения.
– Почему продажа участков будет проходить именно путем аукционных торгов?
– Потому что это – самый прозрачный принцип, а земля является ресурсом, при операции с которым нужна максимальная прозрачность.
– Не случится ли такого, что у добросовестного арендатора отберут землю более богатые инвесторы?
– Аренда казахстанцам дается на 49 лет, и если арендатор захочет выкупить участок, то у него есть первоочередное право на покупку, причем без аукциона – по льготной цене (на 50%) и с рассрочкой на 10 лет. Но это только при добросовестном использовании земли.
– Что делать, если сельские земли будут использоваться не по назначению?
– Тогда уже на второй год к собственнику либо арендатору направят предупреждение, а если картина не улучшится и в дальнейшем, то участок изымут в доход государства.
– Если соотношение долей во владеющей землей СП изменится и иностранец вместо положенных ему максимальных 49% станет хозяином более половины участка?
– В таком случае он обязан будет его перерегистрировать на аренду на 25 лет, как того требует закон.
– Если гражданин РК купит землю и продаст ее затем, уже став поданным другого государства?
– Он также обязан будет перерегистрировать участок на аренду, иначе произойдет возврат земли в госсобственность.
– Почему аренда для иностранцев именно на 25 лет?
– Потому что сельское хозяйство капиталоемко, и первые 15 лет пойдут на то, чтобы окупить затраты.
– Что делать, если на 10 гектарах будет выращиваться лишь один куст?
– Есть разработанные МСХ Правила рационального использования земли, в которых прописаны и минимальный и максимальный пороги. Это касается и пастбищ и пашен. К примеру, если на положенном для выпаса 100 голов скота участке пасется все 200 – это нерациональное использование. Если в течение 3 лет ваш урожай составляет менее 85 процентов от среднего районного значения, то это неэффективное использование.
В своем выступлении Каирбек Ускенбаев особо отметил, что сейчас по всем регионам проходит разъяснительная работа, и люди с пониманием относятся к вопросу передачи земли в частную собственность, что "это в итоге пойдет во благо".