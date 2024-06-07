Миннауки назвало предмет, наиболее успешно сдаваемый абитуриентами

Образование
95
Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее о промежуточных результатах Единого национального тестирования рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, 114 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 110 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68. Максимальный балл – 138, его набрал абитуриент из Туркестанской области.

В министерстве напомнили, что после завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает по каким темам он допустил ошибки.

«По итогам трех недель абитуриенты лучше всего сдали предмет «Грамотность чтения», в среднем, освоение составляет 75%. Хуже справились ребята, сдающие «Физику» – только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказалась для них «Механические волны». Таким образом, результаты ЕНТ доступны не только в цифрах, но и в подробном анализе по темам», – говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями, за три недели в ЕНТ приняло участие 387 абитуриентов с ООП.

На сегодня выявлено 207 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 152 абитуриента.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных граждан не было выявлено.

Также в  пресс-службе добавили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

#ЕНТ #предметы #чтение #абитуриенты #грамотность

Популярное

Все
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Айдаһар против лох-несского чудовища
Погружение в мир цифровых данных приводит к переосмыслению самой профессии библиотекаря
Главное богатство – знание казахского
Грозит ли нам парад планет?
Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция
Как коммуникации городского языка влияют на языковую политику страны
В недалеком будущем владение казахским языком станет нормой для всех граждан страны
Повышать экологическую грамотность намерены в Южном Казахстане
Четверг станет днем чистоты
Сенаторы одобрили закон о масс-медиа
Где ваша совесть?! В недавно очищенных местах вновь появился мусор
Конституционный суд презентовал впервые изданную шрифтом Брайля Конституцию
Ущерб за скот полностью возмещен
Более 10 тысяч мест в общежитиях введут в этом году
Финал международного туристического кинофестиваля «Диво мира» пройдет в Астане
Шаг шагнешь – всюду древность...
Фейк ловит на эмоциональный крючок
Шакир Смаилов погиб в боях за Родину
Никто не должен быть забыт
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Бектенов предупредил акимов и собственников ТЭЦ

Читайте также

О перегруженности казахстанских школьников заявил сенатор Н…
Скандал вокруг слитых экзаменационных заданий прокомментиро…
Список книг для чтения на каникулах рекомендовало Минпросве…
Студенты построили дамбу в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]