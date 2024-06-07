Миннауки назвало предмет, наиболее успешно сдаваемый абитуриентами

Подробнее о промежуточных результатах Единого национального тестирования рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, 114 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 110 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68. Максимальный балл – 138, его набрал абитуриент из Туркестанской области.

В министерстве напомнили, что после завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает по каким темам он допустил ошибки.

«По итогам трех недель абитуриенты лучше всего сдали предмет «Грамотность чтения», в среднем, освоение составляет 75%. Хуже справились ребята, сдающие «Физику» – только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказалась для них «Механические волны». Таким образом, результаты ЕНТ доступны не только в цифрах, но и в подробном анализе по темам», – говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями, за три недели в ЕНТ приняло участие 387 абитуриентов с ООП.

На сегодня выявлено 207 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 152 абитуриента.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных граждан не было выявлено.

Также в пресс-службе добавили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.