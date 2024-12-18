Маскатскую декларацию приняли на Неделе ИКАО по авиационной безопасности

Международное сотрудничество , Авиация
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Венера Баталова
корреспондент

В мероприятии приняли участие и казахстанские авиаторы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Маскате (Оман) прошла Неделя ИКАО по авиационной безопасности, приуроченная к 50-летию Приложения 17 «Авиационная безопасность» и 80-летию Чикагской конвенции международной организации гражданской авиации (ИКАО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Мероприятие было организовано в партнерстве с ICAO и национальными органами Оманского султаната, на него собрались представители авиационных властей 78 стран, более 800 экспертов и профессионалов отрасли со всего мира. Цель встречи заключалась в обсуждении современных вызовов в области авиационной безопасности, внедрении новейших стандартов ИКАО и укреплении сотрудничества между государствами-членами организации.

Казахстанскую делегацию, в которую вошли эксперты авиационной безопасности и кибербезопасности Авиационной администрации Казахстана, РГП «Казаэронавигация», Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, возглавил заместитель генерального директора Авиационной администрации Казахстана Дархан Еспотанов.

В рамках форума состоялись конференции и семинары, где обсуждались инновационные подходы в управлении рисками и внедрение новых технологий в авиационной безопасности. Состоялись практические тренинги по повышению квалификации специалистов и внедрению международных стандартов, круглые столы, посвященные сотрудничеству между государствами в борьбе с новыми угрозами в гражданской авиации.

Особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности, управления беспилотными летательными аппаратами и мерам предотвращения незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Участники мероприятия отметили, что результаты обсуждений станут важным шагом в развитии глобальной авиационной безопасности. Постоянное сотрудничество позволяет всем оставаться в авангарде международных стандартов и технологий.

Итогом недели ИКАО стало подписание на высшем уровне Маскатской декларации по авиационной безопасности и авиационной кибербезопасности – стратегического документа, направленного на усиление международного сотрудничества и внедрение лучших практик в области авиационной безопасности.

Декларация основана на обсуждениях и рекомендациях экспертов, и получила широкую поддержку участников, включая представителей государств-членов ICAO, авиационной отрасли и международных организаций.

Основные положения Маскатской декларации:

1. Укрепление глобального сотрудничества: участники подтвердили необходимость активного обмена информацией, технологиями и передовым опытом для борьбы с современными угрозами в гражданской авиации;

2. Внедрение стандартов ICAO: страны-участницы обязались ускорить имплементацию стандартов и рекомендованных практик (SARPs) ИКАО для обеспечения глобальной унификации требований к безопасности;

3. Противодействие новым угрозам: декларация призывает к разработке и внедрению совместных мер для предотвращения рисков, связанных с киберугрозами, использованием беспилотных летательных аппаратов и другими современными вызовами;

4. Повышение квалификации специалистов: приняты меры по развитию программ обучения и сертификации персонала в области авиационной безопасности, а также активизации международного обмена опытом;

5. Сохранение экологической устойчивости: важным аспектом декларации стало стремление интегрировать меры по обеспечению безопасности с инициативами по снижению углеродного следа гражданской авиации.

#сотрудничество #авиация #декларация #ИКАО #Маскат

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