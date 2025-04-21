Фото: НОК

В Хабаровске завершился крупный международный турнир по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Мужская команда Казахстана отметилась на нем шестью наградами.

Победу одержали Сакен Бибосынов (до 54 килограммов) и Нурлан Сапарбай (свыше 92 килограммов).

Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов) завершил турнир с серебряной медалью.

Третьими стали Темиртас Жусупов (до 48 килограммов), Жандос Кыдыралиев (до 63,5 килограмма) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 67 килограммов).