Казахстанские боксеры отличились на международном турнире в России
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Мужская команда страны общими усилиями завоевала шесть наград
В Хабаровске завершился крупный международный турнир по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Мужская команда Казахстана отметилась на нем шестью наградами.
Победу одержали Сакен Бибосынов (до 54 килограммов) и Нурлан Сапарбай (свыше 92 килограммов).
Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов) завершил турнир с серебряной медалью.
Третьими стали Темиртас Жусупов (до 48 килограммов), Жандос Кыдыралиев (до 63,5 килограмма) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 67 килограммов).