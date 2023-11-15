Казахстанские дети смогут напрямую жаловаться в Комитет ООН по правам ребенка

Комитет, в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам

Фото: Kazpravda.kz

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, целью законопроекта является ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.

Факультативный протокол является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал 8 июня 1994 года.

В соответствии с протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка. Комитет, в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам.