Казахстанские хоккеисты проведут два матча перед молодежным ЧМ в Канаде

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде

Фото: НОК

Сборная Казахстана выступит в группе B в Оттаве и сыграет на групповом этапе с командами Чехии, Словакии, Швейцарии и Швеции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

После учебно-тренировочных сборов в Астане 16 декабря хоккеисты отправятся в Канаду, где продолжат подготовку и проведут два товарищеских матча.

19 декабря против сборной Германии, 21 декабря против молодежной команды «Хоксбери Хокс», выступающей в CCHL – хоккейной лиге Центральной Канады.

27 декабря сборная Казахстана стартует на ЧМ. Первыми соперниками будут шведы.