Казахстанские легкоатлеты отличились на международном турнире в Узбекистане

Спорт
85
Дана Аменова
специальный корреспондент

Копилка национальной сборной пополнилась четырьмя золотыми медалями

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по легкой атлетике успешно выступила на международном турнире Silk Road to Tokyo WA Continental Tour Bronze в Ташкенте. Спортсмены РК завоевали на нем четыре золотые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Первое место заняли Аделина Земс (400 метров с барьерами), Артур Гафнер (метание копья). Ещё два «золота» были завоеваны в женской эстафете 4×400 метров (Александра Залюбовская, Аделина Земс, Виктория Ан, Ирина Конищева), а также в смешанной эстафете 4×400 метров (Алмат Тулебаев, Аделина и Виталий Земс и Александра Залюбовская).

Серебряными призёрами стали Александра Залюбовская в беге на 400 метров, Кристина Ермола (100 метров с барьерами), Алмат Тулебаев (100 метров), Ирина Конищева (семиборье).

Бронзовые награды завоевали Виктория Ан на дистанции 200 метров и Виталий Земс (100 метров).

