Казахстанские миротворцы завершили миссию в Ливане

Девятый миротворческий контингент Вооруженных сил Республики Казахстан завершил участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане» (ВСООНЛ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр миротворческих операций Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

Военнослужащие полгода выполняли задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе «Восток». Вели пешее, мобильное и воздушное патрулирование в зонах ответственности, организовывали работу блокпостов, охраняли миротворческую базу, обеспечивали соблюдение мирных договоренностей.

Контингент встретили военнослужащие Центра миротворческих операций МО РК (KAZCENT) во главе с заместителем начальника центра – начальником штаба полковником Бахытжаном Жетписовым, а также родные и близкие прибывших миротворцев.

Командир миротворческого подразделения капитан Фархат Акбалиев считает, что, несмотря на непростую обстановку в регионе, где им приходилось нести службу, военнослужащие подразделения достойно справились с возложенными на них задачами.

"Конечно, мы с большим удовлетворением и радостью возвратились на родину, где нас ждут родные и близкие, – делится впечатлениями Фархат Акбалиев. – У некоторых военнослужащих нашего подразделения за время длительной командировки родились дети".

Необходимо отметить, что с октября 2018 года казахстанский миротворческий контингент, включая военных наблюдателей и офицеров штаба, принимает участие в миссии ВСООНЛ. За этот период более 500 военнослужащих прошли службу в Ливане, получив ценный опыт.

Напомним, что на смену прибывшим миротворцам в Республику Ливан буквально на днях убыли военнослужащие Вооруженных сил Казахстана десятого миротворческого контингента, которые уже продолжили выполнять задачи в рамках миссии ООН в Ливане.

Ранее сообщалось о завершении казахстанскими миротворцами миссии в Мали - самой опасной и одной из самых масштабных из всех миротворческих операций ООН.